Украина обсуждает с Россией прямые поставки газа

Александр Новак рассказал, что в этом случае речь идет о ежегодных поставках российского газа в объеме 15 млрд кубометров

Министр энергетики Украины Александр Новак заявил, что Москва обсуждает с Киевом прямые поставки российского голубого топлива в объеме 15 млрд кубометров в год.

По словам министра, Россия озвучила подобное предложение Украине 28 октября в ходе трехсторонних консультаций по газу с участием Еврокомиссии.

Также новак пояснил, что украинская сторона рассматривает вопрос транзита голубого топлива с учетом прямых поставок газа из России, а не через реверс, так как это напрямую влияет на объемы транзита голубого топлива. Он отметил, что, в первую очередь, к соответствующему соглашению должны прийти "Газпром" и "Нафтогаз", пишет РИА Новости.