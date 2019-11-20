Латвия остановила трансляцию девяти российских телеканалов

Запрет на трансляцию девяти телеканалов России на территории Латвии связан с тем, что в отношении их конечного бенефициара действуют санкции ЕС

В среду, 20 ноября, национальный совет по электронным СМИ Латвии остановил трансляцию девяти русскоязычных телеканалов на территории страны – "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино Премиум", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе" и "Петербург-Пятый канал". Соответствующее решение было принято из-за того, что их конечный бенефициар Юрий Ковальчук попал под санкции Евросоюза.

В Латвии уточнили, что российские телеканалы будут запрещены на территории страны до тех пор, пока против бизнесмена России будут действовать санкции ЕС, пишет ТАСС.