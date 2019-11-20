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Минтранс рассказал, когда по Крымскому мосту пойдут грузовые поезда

20.11.2019 20:40
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Минтранс рассказал, когда по Крымскому мосту пойдут грузовые поезда

В ведомстве сообщили, что летом следующего года грузовые поезда пройдут по Крымскому мосту

Замминистра транспорта России Владимир Токарев рассказал, что 1 июня 2020 года по Крымскому мосту пройдут грузовые поезда. Уточняется, что в первую очередь по железной дороге будут перевозиться строительные материалы, щебень, песок и топливо.

Ранее сообщалось, что движение поездов в Крым по Крымскому мосту начнется в конце декабря 2019 года. Они будут следовать по маршрутам Москва-Симферополь и Санкт-Петербург-Севастополь, пишет Российская газета.

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