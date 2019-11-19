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Когда люди впервые начали пить кофе?

19.11.2019 20:37
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Когда люди впервые начали пить кофе?

Кофе - один из самых популярных напитков в мире. Но когда люди впервые начали его употреблять?

Первое известное упоминание о питье кофе было сделано в 900 г. в арабском медицинском учебнике. Тем не менее, только в 15 веке кофейная индустрия начала развиваться на Аравийском полуострове. Кофейни стали популярны как места, где люди встречались и могли пить, сплетничать и слушать музыку. Эти социальные центры в конечном итоге распространились по всей Европе, где кофе получил неоднозначные отзывы. Так, в 17 веке в Венеции кофе был объявлен «горьким изобретением сатаны», пока папа Климент VIII не дал напитку свое официальное одобрение, пишет HowItWorksDaily.

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