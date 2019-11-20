ЦБ хочет установить единую комиссию за переводы с карт

Стало известно, что Центробанк вернется к обсуждению уравнивания тарифов на межбанковские и внутрибанковские переводы

Центральный Банк России хочет вернуться к обсуждению стоимости переводов за межбанковские переводы.

В прошлом году ЦБ и ФАС предложили уравнять комиссии за транзакции в рамках одной кредитной организации или между разными банками. Однако стороны так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу.

Также Таможников рассказал, что сейчас регулятор находится в поиске оптимального решения касательно размера такой комиссии. Он добавил, что антимонопольная служба полностью поддерживает возобновление этой дискуссии.

Помимо этого он отметил, что Центробанк возлагает большие надежды на Систему быстрых платежей, которая параллельно занимается решением этого вопроса.

Если предложение будет одобрено, тогда размер единой комиссии может варьировать в пределах от 0% до 0,2% от общей суммы перевода, при этом стоимость транзакции будет определять банковская организация, пишет РБК.