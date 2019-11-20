К 2024 году госорганы перестанут принимать россиян

Полномочия по приему россиян от федеральных и региональных органов к 2024 году будут полностью переданы в МФЦ

Министерство экономического развития подготовило поправки, по которым федеральные и региональные ведомства к 2024 году перестанут принимать российских граждан. Отмечается, что эти полномочия перейдут на Многофункциональные центры (МФЦ). В качестве исключения останутся лишь "неустранимые" случаи, перечень которых российское правительство пока не определило. Ожидается, что соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Замруководителя ведомства Савва Шипов считает, что эти нововведения позволят гражданам России получать необходимую помощь в соответствующих центрах без привязки к месту пребывания и прописки. Помимо этого россияне смогут подать комплексное заявление сразу на несколько услуг. Подчеркивается, что они будут доступны в электронном формате, пишет "Известия".