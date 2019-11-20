Роструд объяснил правила продления новогодних выходных

Россияне смогут продлить новогодние каникулы или майские праздники, если присоединят к ним часть отпуска или отпуск целиком

В России сотрудник может продлить себе новогодние каникулы или майские праздники законным путем. Для этого ему необходимо присоединить к этим выходным часть отпуска или отпуск целиком. В Роструде напомнили, что россиянин, согласно Трудовому кодексу, может отправиться в отпуск в любой день, включая и 9 января, но при этом он обязан заранее обозначить даты своего отсутствия в графике отпусков и предупредить начальство минимум за две недели.

Напомним, что в следующем году новогодние выходные продлятся с 1 по 8 января. Уточняется, что 30 и 31 декабря останутся рабочими днями, так как выпадают на будние дни, пишет Российская газета.