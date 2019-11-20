В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах будет теплый декабрь
В декабре средняя температура воздуха установится выше климатической нормы в северной половине европейской части РФ
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко сообщил, что в декабре столбик термометра установится выше своей климатической нормы на севере европейской территории России, в Красноярском крае и на Урале.
Помимо этого Тищенко отметил, что в Москве и Подмосковье температура воздуха будет выше декабрьской нормы, а осадки в виде снега, согласно прогнозам, не стоит ждать раньше начала декабря.
Синоптик добавил, что не ожидает каких-либо отклонений от климатической нормы на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Южном и Северо-Кавказском округах.
При этом Тищенко подчеркнул, что он привел лишь предварительный прогноз, в конце ноября появится более точная информация о погоде в декабре, пишет Российская газета.
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