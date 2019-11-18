Стало известно, в какие регионы придут аномальные холода

На этой неделе на север европейской России, на Урал и Сибирь, где ожидаются тридцатиградусные холода.

Метеорологи рассказали, в какие российские регионы придут аномальные холода. В беседе с «РГ» завлабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина проинформировала, что аномальные холода придут на этой неделе на север европейской России, на Урал и Сибирь, где ожидаются тридцатиградусные холода. Также, по словам специалиста, в Архангельскую область и в Республику Коми придут ночные морозы до 16-21 градуса – это на семь градусов ниже нормы. Морозы придут и на юг Западной Сибири, а также в Хабаровский, Приморский края и в Амурскую область.