Госавтоинспекция сможет аннулировать водительские права без решения суда

Ожидается, что с 2022 года ГАИ сможет лишить автомобилиста водительского удостоверения без решения суда в том случае, если его диагноз будет угрожать безопасности дорожного движения

МВД РФ подготовило ряд поправок, согласно которым Минздрав и ГИБДД будут обмениваться данными о состоянии здоровья водителей. Благодаря этому законопроекту, Госавтоинспекция сможет получать информацию об ухудшении самочувствия человека и, если его диагноз будет создавать угрозу безопасности на дорогах, то ГАИ сможет досрочно и без решения суда аннулировать водительское удостоверение. Ожидается, что новый закон вступит в силу 1 июля 2022 года. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что теперь государственные и частные медицинские учреждения должны будут вносить в единую электронную медицинскую справку информацию о состоянии здоровья человека. Таким образом, Госавтоинспекция будет запрашивать все необходимые сведения о состоянии водителя через единую электронную систему. Например, если во время посещения поликлиники у россиянина обнаружиться заболевание, угрожающее жизни и здоровью других участников дорожного движения, то соответствующая информация поступит в единую базу данных, а автомобилиста направят на повторное обследование. Если диагноз подтвердится, тогда ГАИ смогут аннулировать водительское удостоверение без иска прокуратуры и судебного решения, пишет Российская газета.