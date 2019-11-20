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Путин рассказал о застое реальных доходов россиян

20.11.2019 16:15
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Путин рассказал о застое реальных доходов россиян

Владимир Путин заявил, что в России наблюдается рост заработной платы, однако реальные доходы граждан остались на прежнем уровне

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что одним из основных факторов развития экономики являются реальные доходы населения. Он добавил, что на сегодняшний день в России наблюдается рост заработных плат, но при этом реальные доходы россиян практически не изменились. По словам главы государства, перед правительством стоит важная задача, направленная на изменение этой ситуации. Об этом президент рассказал на пленарном заседании форума "Россия зовет!".

Помимо этого Путин сообщил о позитивной экономической тенденции в стране, несмотря на снижение темпов глобальных показателей в этой сфере. Он подчеркнул, что в 2018 году прирост ВВП составил 2,3%, а за три квартала 2019 года – 1,1%. Глава государства заключил, что безработица по-прежнему продолжает сокращаться и в текущем году она затронула лишь 4,6% россиян. Президент отметил, что в современной истории России это самое низкое значение экономически незанятого населения, пишет РИА Новости.

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