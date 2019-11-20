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В Госдуме прокомментировали требование Украины компенсировать убытки из-за потери портов в Крыму

20.11.2019 15:31
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В Госдуме прокомментировали требование Украины компенсировать убытки из-за потери портов в Крыму

По словам Руслана Бальбека, украинская сторона вряд ли получит от России желаемую компенсацию

Депутат Государственной думы от Крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал подготовку "Администрацией морских портов Украины" (АМПУ) требования к российскому правительству касательно компенсации убытков, которые понесла украинская сторона из-за воссоединения Крыма с Россией. Об этом он рассказал в беседе с изданием RT.

По мнению Бальбека, Украина зря потратит время, потому что вряд ли получит от российской стороны желаемую компенсацию. При этом депутат не исключил, что у Киева по этому вопросу могут найтись сторонники, которые поддержат украинские иски в отношении России.

Напомним, что в марте 2014 года Крым стал российским регионом по итогам референдума, в ходе которого большинство крымчан проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией.

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