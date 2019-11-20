Израиль совершил ракетную атаку на Дамаск

Сирийские ПВО отражают «вражескую атаку», в ходе которой было сбито несколько ракет – в районе, расположенном к югу от Дамаска.

В ночь на среду в Дамаске раздались взрывы – по информации гостелевидения, это связано с отражением атак сирийских ПВО на город и его окрестности. По информации журналиста РИА Новости, первые взрывы зафиксированы примерно 01.30 по местному времени, и далее продолжались каждые пять секунд. В итоге, на 01.45 произошло минимум 20 взрывов, после чего их частота сократилась, и временной интервал между взрывами составил примерно две минуты. Также, как сообщают местные СМИ, сирийские ПВО отражают «вражескую атаку», в ходе которой было сбито несколько ракет – в районе, расположенном к югу от Дамаска.