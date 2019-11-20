Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 НОЯ, 10:33 МСК
USD (ЦБ)    63,7730
EUR (ЦБ)    70,6286

20 НОЯ, 10:33 МСК
USD (ЦБ)    63,7730
EUR (ЦБ)    70,6286

Израиль совершил ракетную атаку на Дамаск

20.11.2019 09:47
Комментарии
Израиль совершил ракетную атаку на Дамаск

Сирийские ПВО отражают «вражескую атаку», в ходе которой было сбито несколько ракет – в районе, расположенном к югу от Дамаска.

В ночь на среду в Дамаске раздались взрывы – по информации гостелевидения, это связано с отражением атак сирийских ПВО на город и его окрестности. По информации журналиста РИА Новости, первые взрывы зафиксированы примерно 01.30 по местному времени, и далее продолжались каждые пять секунд. В итоге, на 01.45 произошло минимум 20 взрывов, после чего их частота сократилась, и временной интервал между взрывами составил примерно две минуты. Также, как сообщают местные СМИ, сирийские ПВО отражают «вражескую атаку», в ходе которой было сбито несколько ракет – в районе, расположенном к югу от Дамаска.

Комментировать (без регистрации)
Суд ООН требует, чтобы Россия ответила на украинский иск
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Работа для пенсионеров. В каких российских регионах лучше всего трудоустраивают людей старшего поколения?

Работа для пенсионеров. В каких российских регионах лучше всего трудоустраивают людей старшего поколения?
Исследования

Время трезвости. Как в России могут ограничить продажу алкоголя?

Время трезвости. Как в России могут ограничить продажу алкоголя?
Общество

Встретимся в Париже. Удастся ли «нормандской четверке» прекратить гражданскую войну на Украине?

Встретимся в Париже. Удастся ли «нормандской четверке» прекратить гражданскую войну на Украине?
Политика

В Орловской области активизируют реализацию национальных проектов на территории региона

В Орловской области активизируют реализацию национальных проектов на территории региона
Общество

Наталия Красовская: "Азербайджану удалось сохранить равновесие традиционного и нового"

Наталия Красовская:
Интервью и комментарии

Курс на Ближний Восток. Какую военную технику представляет и продает Россия на Dubai Airshow 2019?

Курс на Ближний Восток. Какую военную технику представляет и продает Россия на Dubai Airshow 2019?
Экономика

Узнай, страна

В Краснодарском крае на береговых объектах заполнили газом две нитки «Турецкого потока»

В Краснодарском крае на береговых объектах заполнили газом две нитки «Турецкого потока»

На Дальнем Востоке ученые создали уникальные имплантаты, срастающиеся с натуральной костью

На Дальнем Востоке ученые создали уникальные имплантаты, срастающиеся с натуральной костью

В Самаре впервые в мире изобрели оптическую систему для спутников в 100 раз легче и дешевле аналогов

В Самаре впервые в мире изобрели оптическую систему для спутников в 100 раз легче и дешевле аналогов

В Чувашии капитально отремонтировали два участка трассы М-7 «Волга» за 2 млрд рублей

В Чувашии капитально отремонтировали два участка трассы М-7 «Волга» за 2 млрд рублей

Новости дня

08:39 Совфед предлагает россиян штрафовать за ночной шум Совфед предлагает россиян штрафовать за ночной шум
«Союз» с американцами. Россия заработала почти $4 млрд на доставке на МКС астронавтов США
«Союз» с американцами. Россия заработала почти $4 млрд на доставке на МКС астронавтов США
07:35 Суд ООН требует, чтобы Россия ответила на украинский иск Суд ООН требует, чтобы Россия ответила на украинский иск
19 НОЯ, 23:56 Британец обнаружил окаменелости, похожие на золотой снитч из «Гарри Поттера» Британец обнаружил окаменелости, похожие на золотой снитч из «Гарри Поттера»
19 НОЯ, 23:33 В России могут ввести минимальную цену на пачку сигарет В России могут ввести минимальную цену на пачку сигарет
19 НОЯ, 22:55 В России возросло число просрочек по кредитам В России возросло число просрочек по кредитам
19 НОЯ, 21:56 Почему некоторые материалы делают вас склонными к статическим ударам? Почему некоторые материалы делают вас склонными к статическим ударам?
Такая корова нужна самому. Для чего Россия наращивает импорт сельхозживотных из Европы?
Такая корова нужна самому. Для чего Россия наращивает импорт сельхозживотных из Европы?
19 НОЯ, 21:29 ГМО кукуруза успешно противостоит насекомым и повышает урожайность ГМО кукуруза успешно противостоит насекомым и повышает урожайность

Узнай, страна!

10:15 В Краснодарском крае на береговых объектах заполнили газом две нитки «Турецкого потока» В Краснодарском крае на береговых объектах заполнили газом две нитки «Турецкого потока»
SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?
SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
14 НОЯ, 11:54 На форуме ТПП РФ обсудили соответствие инфраструктуры поддержки бизнеса ожиданиям предпринимателей На форуме ТПП РФ обсудили соответствие инфраструктуры поддержки бизнеса ожиданиям предпринимателей
13 НОЯ, 12:06 В Тамбовской области будет создана одна из первых в стране арт-резиденций для молодежи В Тамбовской области будет создана одна из первых в стране арт-резиденций для молодежи
29 ОКТ, 18:28 Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
В тесноте да не в обиде? В России вдвое вырос спрос на малогабаритные квартиры
В тесноте да не в обиде? В России вдвое вырос спрос на малогабаритные квартиры
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter