Суд ООН требует, чтобы Россия ответила на украинский иск

Иск ранее подала Украина, заявившая о том, что Москва совершила нарушения по пунктам международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Россия должна предоставить контрмеморандум по иску, который ранее подала Украина, заявившая о том, что Москва совершила нарушения по пунктам международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Как передает РИА Новости, об этом говорится в соответствующем постановлении Международного суда ООН, которое было принято еще 8 ноября. Ответить российская сторона должна в срок до восьмого декабря 2020 года.

Ранее Международный гаагский суд рассмотрел возражения, поданные российской стороной относительно украинского иска, и постановил: данное разбирательство оказывается под его юрисдикцией. Со своей стороны Москва надеется, что в суде будут учтены ее позиции, и претензии Киева не будут удовлетворены.