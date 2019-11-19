В России могут ввести минимальную цену на пачку сигарет

Установление минимальной цены на пачку сигарет поможет выявлять фальсификат и снизит доступность табачной продукции для несовершеннолетних курильщиков.

Государственная дума РФ рассмотрит проект поправок в Налоговый кодекс РФ, согласно которым в России может быть установлена минимальная цена на пачку сигарет. Авторы проекта полагают, что данная мера может оказать существенную помощь в борьбе с нелегальной продукцией, ежегодный оборот которой исчисляется десятками миллиардов рублей.

Крупные производители отрасли поддерживают проект. По их мнению, это не только поможет бороться с незаконным оборотом табачных изделий и выявлять фальсификат на рынке, но и снизит возможность приобретения сигарет несовершеннолетними курильщиками, пишет РИА Новости.