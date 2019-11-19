В России возросло число просрочек по кредитам
Каждый четвертый заемщик имеет просрочку по своим кредитным обязательствам более чем три месяца.
Специалисты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) провели исследование кредитного рынка России и выяснили, что порядка 25% россиян, у которых оформлены займы в банках, имеют просроченные кредиты. Причем более 60% тех, кто не вовремя вносит платежи делают это из-за проблем с финансами. Эксперты прокомментировали сложившуюся ситуацию, отметив, что проблемы возникают из-за слишком медленного роста доходов населения. Эксперты выразили опасение, что если просрочки по кредитам продолжат расти, то своевременно вносить платежи перестанут практически все заемщики, пишет газета Известия.
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