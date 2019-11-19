Почему некоторые материалы делают вас склонными к статическим ударам?

19.11.2019 21:56 Комментарии

Люди ежедневно сталкиваются со статическим электричеством в своих домах, автомобилях, на работе и т.д. Но почему одни материалы образуют электростатические разряды, тогда как другие их не имеют?

Статическое электричество образуется, когда материалы трутся друг о друга и получают или теряют отрицательно заряженные электроны, вызывая накопление отрицательного или положительного заряда (соответственно), что может вызвать статический удар при разряде. Некоторые материалы, такие, как, например, одежда из синтетики, теряют или получают электроны легче, чем другие, и их использование делает вас подверженными статическим ударам, пишет HowItWorksDaily.