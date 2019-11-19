ГМО кукуруза успешно противостоит насекомым и повышает урожайность

Исследование проведенное в Кении показывает, что генетически модифицированные (ГМ) сорта кукурузы более эффективны в борьбе с атаками насекомых, чем их обычные аналоги, без использования пестицидов.

В результате защиты от вредителей, обеспечиваемой геном Bt, ГМ-кукуруза превзошла по урожайности обычные сорта в три раза на гектар, согласно послеуборочной оценке демонстрационных участков проекта TELA в восточной Кении и рифтовой долине. Кукуруза TELA также устойчива к засухе.

«Результаты являются привлекательными», - заявил один из исследователей проекта TELA Джеймс Каранджа. «Например, в Кибоко мы видели, что кукуруза Bt дает урожай 10 тонн с гектара, а не Bt всего 3-4 тонны».

Результаты имеют значительные последствия для Кении, где производство кукурузы было серьезно сокращено из-за засухи и насекомых-вредителей, особенно падающего червя. Если бы эти два фактора были под контролем, кенийские фермеры могли бы собрать 60 миллионов мешков в этом году, «что означало бы, что мы были бы в безопасности от недостатка продуктов питания и имели бы избыток в 6 миллионов мешков», сказал Каранджа. Вместо этого, по прогнозам, в этом году они соберут всего 35 миллионов мешков.

«Ученые разрабатывают технологии, которые могут способствовать продовольственной безопасности и процветанию кенийцев», - сказал д-р Стивен Муго, производитель кукурузы и представитель Кении в Международном центре улучшения кукурузы и пшеницы (CIMMYT). «Если фермеры выращивают кукурузу с помощью этой технологии, это поможет сократить использование пестицидов, которые могут попасть в водные пути».

Помимо достижения более высоких урожаев и сокращения использования пестицидов, кукуруза Bt TELA также давала более здоровые початки, так как не содержала плесени, которая продуцирует афлатоксин, естественный канцерогенный токсин, часто встречающийся в зерновых продуктах в тропических регионах.

По словам Каранджи, вредители и ущерб от засухи являются двумя основных факторами, приводящими к повышению уровня афлатоксина. Bt технология продемонстрировала свою эффективность в борьбе с наиболее опасными насекомыми-вредителями и накоплением микотоксинов.

У початков кукурузы Bt не было плесени и самого минимального повреждения насекомыми, в то время как початки без Bt были повреждены более чем на 40%.

«Повышенный рост плесени был связан с высоким показателем повреждения насекомыми, что проложило путь для проникновения грибов в зерно», - пояснил Каранджа.

Кенийское бюро стандартов (KBS) недавно приостановило действие пяти лицензий на кукурузу в отношении продажи загрязненной афлатоксином муки, который превысил минимальный уровень в 10 частей на миллиард.

«В дополнение к тому, что кукуруза Bt безопасна для человека, она также полезна для окружающей среды, поскольку снижает потребление химикатов, особенно при борьбе с падающим червем», - говорит д-р Регина Тенде, селекционер и энтомолог в KALRO.

Исследователи использовали демонстрационные участки TELA, чтобы помочь общественности понять генетически модифицированные культуры. Церковные лидеры, включая помощника пастора Бенсона Масаи, были среди тех, кто осматривал места демонстраций в Кибоко и Китале. Масаи вспомнил свое предубеждение против ГМО до посещения демонстрационных участков.

«У меня было очень негативное отношение к ГМО, но я был дезинформирован», - сказал он. «Получив от экспертов информацию и увидев урожай, я с удивлением узнал, что Bt - это естественная бактерия, обитающая в почве, которую мы используем для борьбы с насекомыми-вредителями, и она не вредна для людей, птиц, животных и окружающей среды».

Исследования ГМ-кукурузы помогут фермерам снизить производственные издержки, сказал Масаи, добавив, что необходимо информировать церкви, что у ученых нет плохого намерения при разработке продуктов ГМО, пишет AllianceForScience.