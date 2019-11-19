Почему небо выглядит красным на рассвете и закате?

Явление, называемое рэлеевским рассеянием, заставляет свет Солнца отражаться от крошечных частиц в атмосфере и рассеиваться в разных направлениях.

Солнечный свет состоит из множества различных цветов: от красного, который имеет самую длинную длину волны из всего видимого света, до фиолетового в синем конце спектра, который имеет самую короткую длину волны. Из-за этой короткой длины волны синий свет рассеивается более эффективно, чем другие цвета, и именно поэтому небо обычно кажется нам голубым.

Однако на восходе или закате, когда Солнце находится низко над горизонтом, лучи света должны проходить через большую часть атмосферы - и, следовательно, отражаться от большего количества молекул - чем в другое время дня. Это означает, что больше синего света рассеивается прежде, чем свет достигнет ваших глаз. Поэтому другие цвета, такие как красный, оранжевый и желтый, могут продолжать проходить сквозь атмосферу без изменений, создавая красивые цвета в начале и в конце дня, пишет HowItWorksDaily.