Медведев рассказал об итогах переговоров с Румасом

Дмитрий Медведев заявил, что остались сложные вопросы, которые должны решаться на президентском уровне

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции рассказал об итогах переговоров с белорусским коллегой Сергеем Румасом. По его словам, эта встреча прошла продуктивно: были расставлены акценты касательно того, где Россия и Белоруссия смогли договориться, где предстоит еще решить ряд спорных вопросов, а где есть ресурс для проведения переговоров на уровне правительства. Медведев добавил, что также были определены вопросы, с которыми ему, а также его коллеге, придется обратиться к президентам двух стран для того, чтобы они смогли провести необходимые консультации, пишет РИА Новости.