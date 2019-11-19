В России согласовали схему продажи «красивых» номеров

Россияне смогут купить «красивые» автономера через официальный портал госуслуг

МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит российским гражданам приобретать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. Для получения такого номера владельцу транспортного средства нужно будет ввести желаемое сочетание на указанном ресурсе, чтобы проверить, не занято ли оно, и подтвердить бронь. Уточняется, что выбранный номер необходимо будет выкупить в течение 24 часов. Чтобы получить «красивый» автономер, владельцу автомобиля придется заплатить повышенную пошлину, однако ее размер пока не определен.

Еще в 2010 году Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, распорядился разработать правила проведения аукционов по реализации госзнаков. К подготовке соответствующего проекта Министерство экономики приступило в 2018 году. Отмечается, что ведомство изначально настаивало на проведении аукционов, в то время как ГИБДД предлагало ввести фиксированный размер госпошлины, пишет «Коммерсантъ».