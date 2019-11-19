Приставы могут получить полный доступ к кредитной истории россиян

Сейчас Федеральная служба судебных приставов и Минюст готовят соответствующий законопроект

В пресс-службе Минюста сообщили, что судебные приставы могут получать подробную информацию о кредитной истории россиян. Отмечается, что подобная мера должна помочь в выявлении нарушений со стороны коллекторских агентств при взыскании задолженностей. Сейчас Федеральная служба судебных приставов и Министерство юстиции разрабатывают соответствующий законопроект. Также этот документ будет предусматривать соблюдение коммерческой, служебной и иной тайны, то есть полученная приставами информация не подлежит разглашению, пишет РИА Новости.