Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
19 НОЯ, 20:44 МСК
USD (ЦБ)    63,7730
EUR (ЦБ)    70,6286

19 НОЯ, 20:44 МСК
USD (ЦБ)    63,7730
EUR (ЦБ)    70,6286

Госдума утвердила во втором чтении проект бюджета фонда социального страхования на 2020 год

19.11.2019 20:15
Комментарии
Госдума утвердила во втором чтении проект бюджета фонда социального страхования на 2020 год

Проект федерального бюджета на 2020 год сформирован, основываясь на показателях дефицита в объеме 23,5 млрд рублей

Пресс-служба нижней палаты парламента сообщила, что Госдума во II чтении одобрила проект федерального бюджета на следующий год, а также на предстоящий период 2021-2022 годов.

Доходы бюджета фонда в 2020 году должны составить 811,577 млрд рублей, включая обязательное страхование в случае временной нетрудоспособности, а также в связи с материнством – 604,8 млрд рублей. В 2021 год этот показатель рассчитан в объеме 821,126 млрд и 604,8 млрд рублей соответственно, а на 2022 год – 936,482 млрд и 706,99 млрд рублей соответственно.

Что касается расходов, то в следующем году предполагается, что они составят 788,108 млрд рублей, включая обязательное соцстрахование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 618,7 млрд рублей. В 2021 году этот показатель ожидается в объеме 831,396 млрд и 657,6 млрд рублей соответственно, а на 2022 год – 873,961 млрд и 695,4 млрд рублей соответственно.

Отмечается, что бюджет фонда определен, основываясь на профиците, который в следующем году будет равен 23,5 млрд рублей, в 2021 году дефицит заложен в размере 10,3 млрд рублей, а в 2022 – 62,5 млрд рублей, пишет ТАСС.

Комментировать (без регистрации)
В Минздраве рассказали, как пережить резкие перепады атмосферного давления
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Работа для пенсионеров. В каких российских регионах лучше всего трудоустраивают людей старшего поколения?

Работа для пенсионеров. В каких российских регионах лучше всего трудоустраивают людей старшего поколения?
Исследования

Время трезвости. Как в России могут ограничить продажу алкоголя?

Время трезвости. Как в России могут ограничить продажу алкоголя?
Общество

Встретимся в Париже. Удастся ли «нормандской четверке» прекратить гражданскую войну на Украине?

Встретимся в Париже. Удастся ли «нормандской четверке» прекратить гражданскую войну на Украине?
Политика

В Орловской области активизируют реализацию национальных проектов на территории региона

В Орловской области активизируют реализацию национальных проектов на территории региона
Общество

Наталия Красовская: "Азербайджану удалось сохранить равновесие традиционного и нового"

Наталия Красовская:
Интервью и комментарии

Курс на Ближний Восток. Какую военную технику представляет и продает Россия на Dubai Airshow 2019?

Курс на Ближний Восток. Какую военную технику представляет и продает Россия на Dubai Airshow 2019?
Экономика

Узнай, страна

В Самаре впервые в мире изобрели оптическую систему для спутников в 100 раз легче и дешевле аналогов

В Самаре впервые в мире изобрели оптическую систему для спутников в 100 раз легче и дешевле аналогов

В Чувашии капитально отремонтировали два участка трассы М-7 «Волга» за 2 млрд рублей

В Чувашии капитально отремонтировали два участка трассы М-7 «Волга» за 2 млрд рублей

На Ставрополье заложили первый яблоневый сад из миллиона местных саженцев стоимостью 4 млрд рублей

На Ставрополье заложили первый яблоневый сад из миллиона местных саженцев стоимостью 4 млрд рублей

В Кемеровской области начали комплексное развитие горнолыжного курорта Шерегеш за 7,5 млрд рублей

В Кемеровской области начали комплексное развитие горнолыжного курорта Шерегеш за 7,5 млрд рублей

Новости дня

20:37 Когда люди впервые начали пить кофе? Когда люди впервые начали пить кофе?
Такая корова нужна самому. Для чего Россия наращивает импорт сельхозживотных из Европы?
Такая корова нужна самому. Для чего Россия наращивает импорт сельхозживотных из Европы?
20:29 Приставы могут получить полный доступ к кредитной истории россиян Приставы могут получить полный доступ к кредитной истории россиян
20:00 В Минздраве рассказали, как пережить резкие перепады атмосферного давления В Минздраве рассказали, как пережить резкие перепады атмосферного давления
19:16 Глава МИД Германии призвал Украину сохранить транзит российского газа Глава МИД Германии призвал Украину сохранить транзит российского газа
18:32 В Минобороны РФ прокомментировали угрозы Турции о возобновлении военной операции в Сирии В Минобороны РФ прокомментировали угрозы Турции о возобновлении военной операции в Сирии
18:16 Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии
SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?
SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?
18:05 Рисунки «монстров» обнаружили на плато Наска в Перу Рисунки «монстров» обнаружили на плато Наска в Перу

Узнай, страна!

16:13 В Самаре впервые в мире изобрели оптическую систему для спутников в 100 раз легче и дешевле аналогов В Самаре впервые в мире изобрели оптическую систему для спутников в 100 раз легче и дешевле аналогов
В тесноте да не в обиде? В России вдвое вырос спрос на малогабаритные квартиры
В тесноте да не в обиде? В России вдвое вырос спрос на малогабаритные квартиры
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
14 НОЯ, 11:54 На форуме ТПП РФ обсудили соответствие инфраструктуры поддержки бизнеса ожиданиям предпринимателей На форуме ТПП РФ обсудили соответствие инфраструктуры поддержки бизнеса ожиданиям предпринимателей
13 НОЯ, 12:06 В Тамбовской области будет создана одна из первых в стране арт-резиденций для молодежи В Тамбовской области будет создана одна из первых в стране арт-резиденций для молодежи
29 ОКТ, 18:28 Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
«Мусорный коллапс». В каких регионах России сложилась катастрофическая ситуация с вывозом мусора?
«Мусорный коллапс». В каких регионах России сложилась катастрофическая ситуация с вывозом мусора?
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter