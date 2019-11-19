Госдума утвердила во втором чтении проект бюджета фонда социального страхования на 2020 год

Проект федерального бюджета на 2020 год сформирован, основываясь на показателях дефицита в объеме 23,5 млрд рублей

Пресс-служба нижней палаты парламента сообщила, что Госдума во II чтении одобрила проект федерального бюджета на следующий год, а также на предстоящий период 2021-2022 годов.

Доходы бюджета фонда в 2020 году должны составить 811,577 млрд рублей, включая обязательное страхование в случае временной нетрудоспособности, а также в связи с материнством – 604,8 млрд рублей. В 2021 год этот показатель рассчитан в объеме 821,126 млрд и 604,8 млрд рублей соответственно, а на 2022 год – 936,482 млрд и 706,99 млрд рублей соответственно.

Что касается расходов, то в следующем году предполагается, что они составят 788,108 млрд рублей, включая обязательное соцстрахование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 618,7 млрд рублей. В 2021 году этот показатель ожидается в объеме 831,396 млрд и 657,6 млрд рублей соответственно, а на 2022 год – 873,961 млрд и 695,4 млрд рублей соответственно.

Отмечается, что бюджет фонда определен, основываясь на профиците, который в следующем году будет равен 23,5 млрд рублей, в 2021 году дефицит заложен в размере 10,3 млрд рублей, а в 2022 – 62,5 млрд рублей, пишет ТАСС.