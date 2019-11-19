В Минздраве рассказали, как пережить резкие перепады атмосферного давления

Екатерина Иванова рассказала, что в этот период нужно придерживаться назначенного врачом лечения, сократить физические нагрузки и отказаться от соленой пищи

Главный специалист по медицинской профилактике Минздрава по Центральному федеральному округу Екатерина Иванова рассказала, как метеозависимым людям пережить аномальное атмосферное давление.

Она пояснила, что на самом деле понятия низкого или высокого атмосферного давления нет, а на человека действует его резкая смена. Иванова уточнила, что наиболее остро резкую смену давления ощущают люди, у которых есть патология сердца или сосудов.

Специалист рекомендует таким россиянам придерживаться назначенного врачом лечения. Иванова добавила, что в период резкой смены атмосферного давления им следует соблюдать щадящий режим: снизить физическую нагрузку, вести размеренный и спокойный образ жизни, отказаться от соленой пищи, а также постоянно следить за своим состоянием, пишет РИА Новости.