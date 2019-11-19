Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии

Анкара может возобновить турецкую военную операцию в Сирии, если Москва и Вашингтон не выполнят свои обязательства касательно отвода курдских подразделений

Турция может возобновить военную операцию "Источник мира" в Сирии, если Россия и США не выполнят своих обязательств в рамках достигнутых с Анкарой договоренностей касательно вывода курдских подразделений из зоны безопасности. Об этом 18 ноября сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет турецкое издание Yeni Safak.

Напомним, что 9 октября Анкара начала проведение военной операции "Источник мира" в Сирийской Арабской Республике против курдских подразделений и боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, организация запрещена на территории РФ). 22 октября эта миссия была завершена после переговоров турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным, по итогам которых стороны подписали меморандум о взаимопонимании, пишет ТАСС.