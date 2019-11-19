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Зеленский озвучил темы для саммита в "нормандском формате"

19.11.2019 17:18
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Зеленский озвучил темы для саммита в "нормандском формате"

Владимир Зеленский сообщил, что намерен обсудить на встрече в "нормандском формате" вопросы касательно обмена пленных и условий проведения выборов в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что планирует обсудить на саммите в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина) конкретные сроки обмена удерживаемых лиц и условия проведения выборов в Донбассе. Об этом глава Украины рассказал на пресс-конференции после встречи с премьером Чехии в Киеве.

Помимо этого Зеленский отметил, что в этом регионе существуют серьезные проблемы, связанные с безопасностью, а также имеются гуманитарные и социальные вопросы, требующие разрешения. Он уточнил, что эти темы на предстоящей встрече должна поднимать украинская сторона.

Ранее сообщалось, что встреча в "нормандском формате" состоится 9 декабря 2019 года в столице Франции, пишет РИА Новости.

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