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Рисунки «монстров» обнаружили на плато Наска в Перу

19.11.2019 18:05
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Рисунки «монстров» обнаружили на плато Наска в Перу

143 новых рисунка были обнаружены на плато Наска.

Ученые из японского университета Ямагата обнаружили 142 новых символа. Дополнительный новый геоглиф был выявлен при помощи искусственного интеллекта. Технология помогла исследователям определить местонахождение фигуры человекоподобного существа, размахивающего палкой.

Геоглиф, обнаруженный при помощи использования технологии искусственного интеллекта. (Университет Ямагата / IBM Япония)

На других рисунках изображены различные животные (птицы, рыбы двухголовая змея, пожирающая двух человек), монстры и другие существа.

По мнению специалистов, геоглифы были созданы в период с 100 г. до н.э. до 300 г. н.э.

Линии Наски в 90-е гг. XX века были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первое упоминание о геоглифах относится к 1553 году. О линиях в свое время рассказал испанский священник Сьеса де Леон:

«По всем этим долинам и по тем, что уже пройдены, на всём протяжении идёт прекрасная, большая дорога Инков, и кое-где среди песков видятся знаки, чтобы угадывать проложенный путь».

Повторно рисунки были замечены в 1939 году, американским археологом Полом Косоком, когда он совершал перелет над плато.

Выгравированные в темной земле гигантские линии лучше всего видны с воздуха. Некоторые изображения видны из космоса. До сих пор не существует единого мнения относительно того для чего предназначались древние символы. Ряд версий указывает на то, что они представляют собой примитивный астрономический календарь. По мнению некоторых уфологов, геоглифы предназначены для ориентирования и посадки внеземных кораблей, пишет foxnews.com.

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Ученые расшифровали несколько геоглифов Наска
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