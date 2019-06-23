Ученые расшифровали несколько геоглифов Наска

Загадочные линии пустыни Наска давно привлекают внимание исследователей и ставят перед учеными немало вопросов – кто их создал, когда и для чего. Огромные геоглифы исчисляются тысячами и изображают все – от животных и растений до, казалось бы, мифических зверей и геометрических узоров. Не так давно японские исследователи обнаружили, что некоторые из массивных перуанских творений изображают неместных птиц.

Согласно новому исследованию, статья с результатами которого представлена на страницах издания Archaeological Science: Reports, среди 16 массивных изображений птиц в пустыне Наска есть дрозд-отшельник (лесной вид) и пеликан (прибрежный обитатель).

Ученые проанализировали линии Наска в форме птиц, и обнаружили, что этот геоглиф, который, как считалось, изображает колибри, в действительности является птицей, называемой дроздом-отшельником

Тайна пустыни Наска

Линии Наска были созданы с помощью камней или вырезаны в сухой пустынной земле. Большинство из них представляют собой геометрические фигуры или рисунки животных, сделанные одной непрерывной линией. Лучше всего они видны с воздуха.

Люди Наска начали создавать эти линии около 200 г. до н.э. По мнению исследователей, у них была религиозная цель, возможно, данные создания служили своеобразными лабиринтами, по которым могли ходить паломники или священники.

Ученые проанализировали линии Наска в форме птиц. Они также сравнили фигуры птиц с птицами, обитающими в данное время в различных частях Перу. Исследователи смогли с уверенностью идентифицировать лишь трех птиц. Они сообщили, что один из геоглифов, известный прежде как изображение колибри, на самом деле является дроздом-отшельником.

Из-за длинного и тонкого клюва, коротких ног, трех пальцев, обращенных в одном направлении, и длинного хвоста с удлиненной средней частью, ранее идентифицированный колибри был классифицирован как дрозд-отшельник

Еще одним сюрпризом для ученых стало открытие того, что один из геоглифов представляет собой изображение пеликана (обитателя морских мелководий, неглубоких озёр, устьев рек). Третий геоглиф (№ PV68A-GF3) изображает птицу guanay.

Другие рисунки птиц, которые, как считалось ранее, изображают кондоров или фламинго, не обладали значительными характеристиками для подтверждения таких идентификаций. Также они были слишком несовместимы с современными перуанскими птицами.

Хотя идентифицированные птицы действительно существуют в Перу, они обнаружены в других частях страны, где не были сделаны рисунки. Например, дрозд-отшельник встречается в лесах на восточных склонах Анд и на севере около Эквадора. Пеликаны живут вдоль побережья.

«Результаты исследования показывают, что жителей Наска привлекали экзотические птицы, не обитающие в тех местах, где жили сами создатели рисунков. Это может быть ключом к пониманию того, почему их нарисовали в первую очередь», – объяснил один из авторов исследования Масаки Эда, археолог из музея Университета Хоккайдо в Японии

По словам ученых, дальнейшие сравнения с птицами, нарисованными примерно в то же время на глиняной посуде, и останками птиц, выкопанными на плато Наска, могут помочь выявить больше птиц, изображенных на геоглифах. Исследование продолжается, пишет livescience.com.