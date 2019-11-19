Российские футболисты сыграют со сборной Дании в одной группе ЧЕ-2020

Финальная часть турнира будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Соперниками российских футболистов на Чемпионате Европы-2020 в группе «B» станет национальная сборная Дании. Это выяснилось после матча датчан и ирландцев, закончившийся со счетом 1:1. Также, ка стало известно, в группе «D» на лидирующей позиции находится Швейцария, в группе «I» – футболисты Бельгии. Как отмечается, и сборная России и сборная Дании прошли на ЧЕ-2020. К слову говоря, в Дании пройдут три групповых матча и одна восьмая финала. Напомним также, что финальная часть турнира будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года. Главный матч чемпионата, который выявит победителя, состоится на стадионе Лондона.