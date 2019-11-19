В Подмосковье ликвидирована крупнейшая в России нарколаборатория

Наркоцеха базировались на территории Серпуховского района, в месте, где ранее были обустроено фермерское хозяйство.

В Подмосковье МВД в результате спецоперации полицейские ликвидировали нарколабораторию, которая оказалась крупнейшей в России. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от официального представитель министерства Ирина Волк. Как уточняется, наркоцеха базировались на территории Серпуховского района, в месте, где ранее были обустроено фермерское хозяйство. На месте были обнаружены используемые для создания наркотиков химические реакторы, стоимость которых варьируется от 200 до 500 тысяч рублей за единицу. Распространялись вещества через площадку интернет-магазина.