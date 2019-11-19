Россия проводит учения в акватории Черного моря

Суда, которые вышли из баз Севастополя и Новороссийска, будут принимать участие в совместных учениях с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб.

Россия начала учения в акватории Черного моря, участие в которых принимает порядка десяти кораблей и авиация. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от пресс-службы ЧФ России. В сообщении говорится, что суда, которые вышли из баз Севастополя и Новороссийска, будут принимать участие в совместных учениях с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб. Речь идет, в том числе, о фрегате «Адмирал Эссен», и большом десантном корабле «Азов». В ходе морских мероприятий будут отрабатываться навыки по тралению, ведению морского боя, и так далее.