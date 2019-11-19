Киев отказался считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

Украинский министр обороны заявил, что это было исполнение Москвой решения Международного морского трибунала.

В Киеве прокомментировали факт возвращения своих кораблей «в родные пенаты». Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подчеркнул: то, что произошло, является не актом доброй воли. По его словам, это было прямым исполнением решения Международного морского трибунала.

«Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала», - заявил министр на своей странице в Facebook.

Напомним, что в минувший понедельник Россия вернула Украине три военных судна, которые были задержаны в ходе нашумевшего инцидента в Керченском проливе около года назад. Тогда корабли нарушили границу России и игнорировали все требования пограничников.