Китай назвал слабые места России. Совфед ответил

Проблемы демографии, экономические трудности, международная обстановка и географическое положение - вот четыре слабости России, считают в КНР.

Китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой автор рассуждает о слабостях России. Так, в статье отмечается, что Российская Федерация является мощной мировой державой, входящей в сильнейшую тройку лидеров. Тем не менее, у страны существуют четыре основные проблемы.

Первой слабостью названа демографическая ситуация. Автор подчеркивает, что проблемы в этой области начались еще в Советском союзе, потерявшем более 20 млн человек во время Второй мировой войны. Еще одним "ударом" по демографии стал распад СССР, а также отсутствие желания у современной молодежи рожать большое количество детей.

Второй проблемой России является большая территория государства и неудачное географическое расположение в Северных широтах. При этом в статье отмечено, что площадь России составляет 17,07 млн кв. км, на которой проживает всего порядка 140 млн человек, что не соответствует статусу мировой державы. А северное расположение оказывает негативное влияние на развитие экономики.

В качестве третьей слабости автор указывает мононаправленность экономики России, где активно развиваются военная и тяжелая промышленность. И хотя стране удалось улучшить ситуацию с развитием сельского хозяйства и легкой промышленности, полностью решить проблемы в данных сферах экономики пока не удалось.

И последняя слабость РФ - международная обстановка, включающая серьезное противостояние с США и Западной Европой. Также, по мнению автора статьи, желание многих стран Ближневосточного региона привлечь Россию к решению их проблем и оказанию поддержки сказывается отрицательно на общей международной ситуации, пишет газета Известия.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал публикацию в интервью ФАН. По его словам, Китай не сообщил ничего нового и об имеющихся проблемах власти России прекрасно знают и проводят мероприятия по их устранению, такие, как, например, поддержка семей с детьми, программы импортозамещения, развитие малого и среднего предпринимательства и т.д.