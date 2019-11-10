Россию ждет мировое господство после глобального потепления

Израильское издание предрекло России мировое господство после потепления климата, в результате которого растают ледники Северного полярного круга.

В одном из израильских изданий вышла статья, в которой рассказывается о будущем России после глобального потепления. Так, авторы статьи утверждают, что Россия получит большую выгоду от изменения климата, ведь тогда растают льды Северного полярного круга, под которыми находятся залежи 30% мирового газа и 15% нефти. Также, Россия сможет получить большую выгоду от использования торгового пути по морям Северного Ледовитого океана. Данные маршруты значительно сократят путь между Европой и Дальним Востоком и Азией и Северной Америкой. Авторы делают вывод, что после глобального потепления Россия сможет стать сверхдержавой и получить мировое господство без применения оружия, пишет Ferra.