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Качество, а не количество друзей является ключом к счастью

18.11.2019 22:35
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Качество, а не количество друзей является ключом к счастью

Исследование показало, что наличие сотен друзей в Facebook не заменит горстки близких друзей в реальной жизни.

Исследователи обнаружили, что люди, у которых было всего несколько друзей, были, по крайней мере, такими же счастливыми, как и те, у кого их было гораздо больше, если многие из них были в сети.

Количество «второстепенных других», с которыми кто-то связывался в Интернете - например, бывшие одноклассники и коллеги, - не имело отношения к тому, насколько человек счастлив.
Исследователи утверждают, что социальные сети поощряют молодых людей иметь более крупные, но более безличные «сети друзей». Но вместо того, чтобы пытаться накапливать друзей, добавили они, лучшее лекарство от одиночества - это проводить время с теми, с кем ты ближе всего.

Ученые из Университета Лидса провели исследование, используя данные двух онлайн-опросов, проведенных среди 1496 людей некоммерческой исследовательской организацией.
Люди, участвующие в исследовании, рассказали о своем возрасте, составе своих социальных сетей, о том, как часто они имели различные типы социальных взаимодействий, и о своих собственных ощущениях благополучия. Опросы включили детали того, как часто и как они взаимодействовали с семьей или соседями, и включали ли они людей, которые оказывали им услуги, в своих сетях.

Результаты исследования показывают, что у современных подростков меньше друзей, чем 20 лет назад, несмотря на растущую популярность социальных сетей. Число близких друзей, по-видимому, было единственным, что влияло на то, насколько люди были довольны своей социальной жизнью.

«Одиночество связано не столько с количеством друзей, сколько у вас есть, а с тем, как вы относитесь к своим друзьям», - сказала д-р Ванди Брюн де Брюин. «Часто молодые люди признаются, что имеют негативное восприятие своих друзей. Одиночество встречается у людей всех возрастов. Если вы чувствуете себя одиноким, может быть более полезно установить позитивную связь с другом, чем пытаться найти новых людей для встречи».

В своем исследовании доктор Брюн де Брюин обнаружила, что пожилые люди, как правило, имеют меньшие социальные сети. Сети молодые люди были крупнее, но в основном они состояли из «второстепенных друзей» - не настоящих друзей, а просто знакомых людей - и не способствовали их счастью.

Даже различия в количестве членов семьи или соседей, с которыми кто-то проводил время, не влияли на то, насколько они счастливы своей социальной жизнью, пишет DailyMail.

Доктор Брюн де Брюин сказала, что ее исследование перекликается с другими выводами, показывающими, что люди сообщали о том, что они счастливее, если большая часть их онлайн-друзей на самом деле являются их друзьями.

Она добавила: «Во многих культурах старение приводит к тому, что пожилые люди становятся грустными и одинокими. Но исследование показывает, что небольшие сети пожилых людей не подрывают социальное удовлетворение и благополучие. На самом деле пожилые люди, как правило, сообщают о лучшем самочувствии, чем молодые».

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