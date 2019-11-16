Какая из личностных черт лучше всего предскажет достижение успеха на работе?

Личные психологи имеют тенденцию выделять пять основных черт личности: открытость опыту, приятность, экстраверсия, добросовестность и эмоциональная стабильность.

Есть какие-либо предположения относительно того, какая из черт может способствовать наибольшей эффективности в профессиональной деятельности? Если вы выбрали экстраверсию, вы ошиблись. Если вы выбрали эмоциональную стабильность, вы снова ошиблись.

Правда в том, что более 100 лет психологических исследований показали, что добросовестность, то есть стремление к самоэффективности, упорядоченности, достижениям и самодисциплине, - лучший показатель эффективности работы. Новое исследование канадских ученых предлагает углубленное изучение того, почему это так.

Команда ученых во главе с Майклом Уилмотом из Университета Торонто провела мета-анализ 92 исследований, чтобы изучить взаимосвязь между добросовестностью и различными профессиональными переменными (например, компетентность на работе, прокрастинация, лидерство, организационная приверженность, адаптивность, удовлетворенность работой, выгорание и т.д.).

Что касается переменных, исследователи нашли убедительные доказательства, подтверждающие мнение о том, что добросовестность в высокой степени прогнозирует эффективность работы.

«Добросовестность относится к индивидуальным различиям в склонности к трудолюбию, порядочности, ответственности перед другими, самоконтролю и соблюдению правил», - утверждает Уилмот и его команда. «Мы представляем наиболее полный, количественный обзор и обобщение профессиональных эффектов добросовестности, доступных в литературе. Результаты показывают, что добросовестность оказывает влияние в желаемом направлении для 98% переменных».

Хотя связь между добросовестностью и эффективностью работы является устойчивой, исследователи выявили некоторые интересные предостережения и граничные условия. Например, они обнаружили, что добросовестность является более слабым предиктором эффективности работы в профессиях с «высокой сложностью» (например, профессии, требующие высокой степени умственного развития, такие как аналитик или юрист). А вот профессии с низкой или средней сложностью, например, работа по обслуживанию клиентов, особенно хорошо подходят для добросовестной личности, пишет Forbes.