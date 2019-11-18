Америка продлила лицензию Huawei на 90 дней

Продление лицензии до 16 февраля 2020 года позволит некоторым американским компаниям не попадать под запрет, который был введен администрацией США в 2019 году

Администрация Соединенных Штатов Америки решила отложить введение санкций против китайской компании Huawei на 90 дней, при условии, что поставляемая продукция не будет затрагивать национальную безопасность страны. Отмечается, что лицензия была продлена до 16 февраля 2020 года.

Уточняется, что это решение позволит некоторым американским компаниям не попадать под запрет, который был введен администрацией США в 2019 году. Помимо этого, продление лицензии, по мнению Вашингтона, должно помочь в стимулировании проведения торгово-экономических переговоров между Америкой и Китаем.

Срок действия предыдущей лицензии, предоставленной компании Huawei американскими властями, истекал в понедельник, пишет ТАСС.