Сирийские курды подожгли российский броневик «Тайфун»

Российский броневик «Тайфун» загорелся от бутылки с зажигательной смесью и получил повреждения. Информации о пострадавших пока нет

Во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб, протестующие сирийские курды подожгли коктейлем Молотова российский бронеавтомобиль «Тайфун». Уточняется, что машину закидали камнями и бутылками с зажигательной смесью. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате этого инцидента. Отмечается, что российские военные, совместно с турецкими коллегами, проводили патрулирование на севере Сирийской Арабской Республики. В нем были задействованы четыре машины. Об этом происшествии сообщило турецкое издание Eha Media.

Информацию об этом утреннем инциденте подтверждают и курдские источники. Портал Nuce Ciwan сообщает, что нападение сирийских курдов произошло после того, как турецкие военные использовали слезоточивый газ против местных жителей.

Напомним, что российские военные полицейские совместно с турецкими солдатами проводят патрулирование на севере Сирии в соответствии с договоренностью о прекращении операции «Источник мира», которую Турция начала против курдского ополчения, пишет РБК.