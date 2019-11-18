В Турции считают, что строительство "Турецкого потока" может быть завершено к концу 2019 года

Фатих Денмез заявил, что к концу текущего года работы по строительству трубопровода "Турецкий поток" могут быть завершены

Турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Денмез заявил, что строительство газопровода "Турецкий поток", если все пойдет хорошо, может быть завершено к концу 2019 года. Отмечается, что этот трубопровод будет доставлять российское голубое топливо в Турцию. Об этом сообщает газета Hurriyet.

Также Денмез подчеркнул важность реализации газопровода "Турецкий поток" не только для Анкары, но и для обеспечения безопасности Европы, которая уже несколько лет пытается наладить стабильный энергетический маршрут.

Строительство проекта "Турецкий поток" было начато в 2016 году. Ожидается, что общая мощность этого газопровода составит 31,5 млрд кубических метров газа в год. Уточняется, что трубопровод разделяется на две нитки, одна из которых будет доставлять российский газ в Турцию, а вторая – в Европу, пишет Российская газета.