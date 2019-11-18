Диетолог рассказал, при каких заболеваниях нельзя есть клюкву

Евгений Арзамасцев рассказал, что от употребления клюквы стоит воздержаться людям, страдающим от гастрита и камней в почках

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев сообщил, что людям, страдающим от гастрита или повышенной кислотностью, лучше воздержаться от употребления клюквы, так как этот продукт может привести к осложнениям. Также клюква и клюквенный морс могут навредить тем, кто страдает от камней в почках. Арзамасцев пояснил, что при длительном употреблении ягоды камни могут вырасти.

Помимо этого диетолог отметил, что аллергия на этот продукт встречается крайне редко.

Врач добавил, что клюквенный морс можно пить при простуде. Чтобы сохранить все полезные вещества этой ягоды, ее нельзя варить, а вместо сахара добавлять мед, пишет РИА Новости.