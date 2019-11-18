Врачи рассказали, кого нельзя лечить с помощью медицинских банок

Дмитрий Смирнов заявил, что перед тем, как ставить медицинские банки, нужно проконсультироваться с врачом, так как у этого метода есть противопоказания

Кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра "ВИД" Дмитрий Смирнов рассказал, что лечить человека с помощью медицинских банок можно при воспалительных заболеваниях легких на стадии выздоровления, невритах, радикулитах, межреберной невралгии и миозитах. Дело в том, что этот метод способствует улучшению крово- и лимфообращения, а также усиливают процессы обмена веществ, стимулируя иммунную систему.

Смирнов уточнил, что перед применением такой "вакуумной терапии" необходимо проконсультироваться со специалистом.

Ставить медицинские банки нельзя людям с некоторыми кожными заболеваниями и болезнями сердца. Также этот метод противопоказан при артериальной гипертензии, гемофилии, туберкулезе легких и онкологических заболеваниях. Помимо этого банки не рекомендуется ставить детям до трех лет и при температуре выше 38 градусов, пишет Российская газета.