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Прием пищи пять раз в день улучшает здоровье

18.11.2019 21:01
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Прием пищи пять раз в день улучшает здоровье

Пятиразовый прием пищи в день оказывает положительное влияние на организм человека. Причем диетологи советуют в каждый прием пищи добавлять овощи или фрукты. И вот почему.

Диетолог из FOGA Рут Тонг делится своим экспертным советом о том, почему вы должны максимально использовать то, что может предложить земля...

Еда пять раз в день снижает риск развития рака и других серьезных заболеваний.

«Улучшение здоровья сердца, снижение риска возникновения многих раковых заболеваний и повышение шансов на поддержание здорового веса - это лишь некоторые из преимуществ употребления пищи 5 раз в день», - говорит Рут. Однако преимущества на этом не заканчиваются. «Фрукты и овощи содержат фитонутриенты, которые являются очень питательными активными веществами в растениях. Одна блестящая группа фитонутриентов - это каротиноиды, которые можно найти в большинстве фруктов и овощей оранжевого, желтого или красного цвета, включая морковь, перец и сладкий картофель».

Рут объясняет, что они не только защищают от рака, но и содержат высокий уровень меланина, пигмента, который помогает защитить нашу кожу от вредного воздействия солнца.

«Кроме того, исследования показали, что диеты с высоким содержанием каротиноидов положительно влияют на текстуру, чистоту, цвет, прочность и эластичность кожи!»

Ешьте пять раз в день, и вы получаете естественное повышение настроения.

«Как будто светящейся кожи и энергии было недостаточно для мотивации, исследования также показали, что употребление только одной дополнительной порции фруктов и овощей в день может повысить душевное равновесие на столько же, сколько добавляют пешие прогулки в течение дополнительных десяти минут в день», - говорит Рут.

Она объясняет, что некоторые исследования показывают, что дефицит питательных веществ, таких как пантотеновая кислота и витамин В6, может быть причиной депрессии у тех, кто не употребляет достаточное количество растительной пищи.

Ешьте пять раз в день, это поможет вам контролировать свой вес

Они могут быть низкокалорийными, но высокое содержание клетчатки означает, что фрукты и овощи прекрасно делают вас сытыми. Рут добавляет, что некоторые исследования показали, что «невероятные фитохимические вещества, содержащиеся во фруктах и овощах, могут даже помочь в борьбе с ожирением из-за их воздействия на жировые клетки в организме».

Если вы едите пять раз в день, это может принести вам пользу

«Есть триллионы фруктов и овощей, которые являются отличным источником клетчатки, которая помогает поддерживать здоровье кишечника и предотвращает запоры и другие проблемы с пищеварением», - объясняет Рут.

Исследователи показали, что благодаря увеличению разнообразия кишечных микробиомов (микробной популяции, обитающей в нашем кишечнике) за счет употребления разнообразных фруктов и овощей, люди чаще чувствуют себя лучше, улучшается состояние иммунной системы, реже страдают желудочными проблемами, кожными жалобами и не имеют проблем со сном, пишет W&H.

Ешьте пять раз в день, это дает вам заряд энергии

«Несмотря на то, что они имеют низкое содержание калорий и очень удобные закуски, фрукты и овощи также являются высоким источником углеводов», - говорит Рут.

Хотя многие люди стараются избегать углеводов, на самом деле это основной источник энергии вашего тела. Рут добавляет: «Фруктоза и глюкоза во фруктах и овощах все натуральные, и для их расщепления не требуется работа пищеварительных ферментов. Таким образом, они гораздо быстрее и полезнее дают энергию вашему телу, чем протеиновые батончики».

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