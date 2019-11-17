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Может ли человек выжить, питаясь только говядиной?

17.11.2019 21:43
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Может ли человек выжить, питаясь только говядиной?

Существует утверждение, что вы может есть только говядину. Но не стоит следовать подобным советам, говорят диетологи. Высокий уровень холестерина, рак и более короткая продолжительность жизни - все это станет для вас очень реальным риском.

К этому моменту диета из говядины, к счастью, не так уж и популярна, хотя у нее есть несколько видных сторонников. И это только диета. В отличие от других, более популярных мясных диет, которые имеют хоть какую-то научную поддержку, нет авторитетных экспертов в области питания, которые считают, что есть только говядину - это хорошая идея. Люди, продвигающие такую диету, - это мелкие интернет-знаменитости, которые распространяют свои идеи на основе личных анекдотов о чудесных изменениях в здоровье и потере веса.

Однако в реальном мире диета, состоящая из говядины, просто не имеет питательного содержания, необходимого для поддержания человека, по словам Джоанны Ди Стефано, биохимика и руководителя отдела диабета и фиброзных заболеваний в Исследовательском институте трансляционной геномики в Фениксе.

«Это самый глупый вопрос, который я слышал за долгое время», - сказала Ди Стефано, отвечая на электронное письмо от Live Science, в котором спрашивалось, что случится с человеком, который пытался жить только на говядине.

Ди Стефано рассказала, что помимо того, что в конечном итоге вы исчерпаете необходимые питательные вещества, диета из говядины создаст ряд более серьезных опасностей для вашего здоровья.

«Одна вещь, которую исследования показывают нам снова и снова, заключается в том, что употребление большего количества растений, употребление большего количества растительной диеты связано с улучшением гомеостаза глюкозы, гипертонии и уровня липидов», - сказала она.

Другими словами, растения связаны с более стабильным уровнем сахара в крови, более здоровым артериальным давлением и более здоровыми показателями холестерина, а вот говядина нет.

На самом деле, по ее словам, животные жиры являются единственным значительным источником опасного холестерина для большинства людей. Поэтому сокращение потребления мяса может привести к значительно более здоровой крови.

«Существует также тесная связь между употреблением говядины и некоторыми видами рака», - сказала она. «В говядине очень мало клетчатки. А недостаток клетчатки связан с повышенным риском некоторых видов рака, включая колоректальный рак, а также диабет. Таким образом, в вашем рационе есть много средств защиты - растения, бобовые и зерновые культуры, чего мясо не собирается делать».

Существует одна большая популяция, которая традиционно ест что-то, близкое к полностью мясной диете: масаи, племя в Кении и Северной Танзании, которые почти исключительно питаются молоком, мясом и кровью, как описано в журнале PLOS ONE в 2012 году. Масаи обычно имеют низкий уровень холестерина в крови и не демонстрируют необычные уровни сердечных заболеваний. Тем не менее, исследователи сообщили в этом исследовании, что масаи также, вероятно, имеют генетические адаптации, которые помогают им справиться с их необычной диетой. При этом мясо, которое едят масаи, происходит от животных, которые ведут очень разные жизни по сравнению с коровами, которые попадают в супермаркеты в других странах мира; это могло бы также защитить общее состояние здоровья масаев, несмотря на отсутствие разнообразия в их рационе.

Но рак и сердечные заболевания - не единственная причина дополнить свой рацион другими видами пищи, говорит Ди Стефано.

«Одним из преимуществ разнообразной диеты является то, что вы покрываете все свои потребности. Вы получаете витамин С. Вы получаете витамин А. Вы получаете другие витамины, минералы и питательные вещества, которые помогают вашему телу функционировать оптимально», - сказала она. «Если вы едите только одну вещь - это не говядина, это могут быть яблоки - вы попадете в состояние дефицита питательных веществ, потому что нет ни одной еды, которая могла бы обеспечить все, что вам понадобится».

По ее словам, есть учёные, изучающие питательные вещества, которые до сих пор очень важны для долгой жизни. И вы никогда не получите их все из одного блюда.

Что касается людей, которые утверждают, что живут и процветают в течение длительного времени на диете из говядины, Ди Стефано предположила, что в это трудно поверить.

«Я не думаю, что вы можете следовать этой диете в течение года и иметь возможность заявить об этом. Честно говоря, такая диета рано или поздно навредит кому-то».

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