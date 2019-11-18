В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете Walmart

В городе Дункан (США, штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart.

​Одним из погибших оказался сам нападавший. Инцидент случился утром по местному времени.

В городе были временно закрыты государственные школы и университет. Детей не выпускают из учебных заведений. На месте ЧП работают сотрудники полиции, пишет РИА Новости.

Также известно, что городские власти обратились к родителям детей с просьбой пока не пытаться забрать их домой.

По данным rbc.ru, начальник полиции города Дэнни Форд рассказал представителям СМИ о том, что нападавший был вооружен пистолетом и что 3 человека были убиты снаружи гипермаркета, возле авто на парковке. Один из погибших открыл ответный огонь и убил стрелка.