ГИБДД поддержало идею выдавать права несовершеннолетним

Госавтоинспекция поддержала инициативу выдавать водительские права несовершеннолетним

Начальник ГИБДД Михаил Черников заявил, что госавтоинспекция не против выдавать водительские удостоверения несовершеннолетним детям. По его мнению, нужно поддержать ребятишек, предоставив им такую возможность, но при условии, что все кандидаты будут проходить обширный курс обучения, например, до 14 лет изучал правила дорожного движения в ЮИД, а затем в юношеских автомобильных школах.

В ГИБДД сообщают, что концепция развития ЮИД подразумевает, что к 2024 году в России появится более сорока тысяч отрядов юных инспекторов, а число вовлеченных в это движение несовершеннолетних достигнет полумиллиона. Уточняется, что в этом проекте смогут участвовать дети от 8 лет, пишет РИА Новости.