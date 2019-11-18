"Газпром" сделал "Нафтогазу" официальное предложение по газу

Помимо этого, "Газпром" ожидает от Киева ответа по-поводу готовности украинской стороны закупать российское голубое топливо

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего соглашения или заключении нового контракта о транзите российского газа через территорию Украины сроком на один год.

В этом сообщении сказано, что обязательным условием для продолжения сотрудничества двух стран по транзиту голубого топлива является отказ Москвы и Киева от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. Помимо этого "Газпром" настаивает на отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а также отзыв ходатайства украинской компании об инициировании Еврокомиссией расследования в отношении России.

Кроме того, Москва ждет от Киева ответа по-поводу готовности украинской стороны закупать газ из России с 2020 года.

Действующий договор на транзит российского голубого топлива через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Между Москвой, Киевом и Еврокомиссией ведутся трехсторонние переговоры касательно продолжения поставок газа, но пока никакого решения на этот счет принято не было, пишет РИА Новости.