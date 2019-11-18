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Украина не откажется от судебного разбирательства против России после возвращения кораблей

18.11.2019 18:50
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Украина не откажется от судебного разбирательства против России после возвращения кораблей

Елена Зеркаль заявила, что Украина не откажется от намерения привлечь к ответственности Россию в рамках международного трибунала ООН по морскому праву

Заместитель главы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Киев продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву даже после получения кораблей.

Ранее российская сторона передала Украине морские судна, задержанные в 2018 году в Керченском проливе по обвинению в нарушении государственной границы РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что возвращение кораблей никак не связано с международным трибуналом.

Зеркаль отметила, что первое заседание в Арбитражном трибунале ООН по морскому праву по иску Украины о нарушении иммунитета трех военных кораблей с экипажем в Керченском проливе состоится в четверг, 21 ноября.

Уточняется, что Россия не будет принимать участия в этих слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения подобного украинского иска, пишет РИА Новости.

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