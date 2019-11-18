В ВМС Украины подтвердили, что процесс по возвращению кораблей, задержанных в России, начался

В Киеве подтвердили, что в акватории Черного моря начался процесс по возвращению украинских катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу»

В пресс-службе ВМС Украины подтвердили, что начался процесс по возвращению на родину украинских катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу», которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе российской стороной.

Ранее, в понедельник, в МИД России сообщили, что передача кораблей Украине состоялась. В ведомстве подчеркнули, что украинские морские судна являются вещественными доказательствами по делу о незаконном пересечении российской границы, поэтому передать их Киеву Москва смогла только после завершения всех необходимых следственных действий, пишет РБК.