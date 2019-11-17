Названа точная дата передачи военных кораблей Украине

Россия и Украина согласовали точную дату передачи трех задержанных военных кораблей.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым назвали точную дату передачи трех военных судов "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", ранее задержанных российской стороной во время незаконного пересечения границы в Керченском проливе. Согласно поступившим данным, возвращение военных кораблей украинской стороне пройдет 18 ноября. Стороны договорились, что корабли будут отбуксированы из порта Керчь, где они располагаются в настоящее время, к месту согласованному сторонами во время проведения переговоров, пишет ТАСС.