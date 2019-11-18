Стала известна стоимость 175 пассажирских самолетов МС-21

Общая стоимость портфеля твердых заказов на 175 пассажирских самолетов МС-21 составила $9 млрд.

Сумма портфеля твердых заказов на 175 новейших пассажирских самолетов МС-21, полученных корпорацией «Иркут» (производитель MC-21, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), составила около $9 млрд. Об этом сообщает агентство РБК, ссылаясь на источник в правительстве и собеседника, близкого к ОАК. Уточняется, что в эту сумму не входят техническое обслуживание, страховка и другие дополнительные опции, речь идет лишь о лизинге.

Представитель «Иркут» не стал комментировать информацию о стоимости портфеля заказов, однако он подчеркнул, что официальная цена одного лайнера, опубликованная в каталоге корпорации, составляет $97,9 млн. То есть общая сумма 175 МС-21 по каталожной цене достигает $17,1 млрд, что почти в два раза превышает итоговую стоимость твердых контрактов.

Замдиректора рейтингового агентства АКРА Александр Гущин пояснил, что каталожная цена редко совпадает с контрактной. Дело в том, что итоговая стоимость определяется на основе различных критериев, например, чем выше объем заказа, тем ниже стоимость лайнера.

Отмечается, что вместимость пассажирского самолета МС-21 составляет от 163 до 211 мест. Его конкурентами выступают такие модели, как Boeing 737MAX-8 (от 162 мест) и Airbus A320neo (от 165 мест), пишет РБК.